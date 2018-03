„Die Gletscherschmelze ist nicht mehr abwendbar“

Diverse Reaktionen von Experten

Die Ergebnisse der Studie führten indes bereits zu Reaktionen aus der Fachwelt. Christoph Schneider, Professor für Klimageographie an der Humboldt-Universität Berlin, nannte die Ergebnisse gegenüber dem deutschen Science Media Center „in sich schlüssig und solide“. Die Studie ergänze das Verständnis zur globalen Reaktion der Gletscher außerhalb der großen Eisschilde auf den Klimawandel im 21. Jahrhundert. „Sie bildet aber keine argumentative Basis - und die Autoren halten sich diesbezüglich auch richtigerweise zurück - für Aussagen über die Notwendigkeit der Beschränkung der Klimaerwärmung auf die in Paris vereinbarten ‘deutlich unter 2 Grad‘ Erwärmung“, so Schneider.