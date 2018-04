SalzburgMilch: Echt unverfälschter Geschmack!

SalzburgMilch lebt unverfälschte Regionalität und setzt darüber hinaus auf ein einzigartiges 6-Sterne-Konzept. Gemeinsam mit Biobauern aus dem Biosphärenpark Lungau und in Zusammenarbeit mit dem WWF Österreich wurde das Projekt Reine Lungau realisiert. Dieses garantiert nachhaltiges Wirtschaften in Einklang mit der Natur unter Verwendung ausschließlich regionaler Ressourcen.



Durch ihren unveränderten Fettgehalt schmeckt die Milch besonders naturbelassen. Täglich wird die Milch bei klein strukturierten Milchbauern, die durchschnittlich nur zwölf Kühe auf einer Seehöhe von über 1000 Meter versorgen, eingesammelt und frisch an die Kunden geliefert. Mehr Infos erhalten Sie HIER.