Osterhase friert: März zeigt sich unterkühlt

Schnee, Kälte, eisiger Wind: Der Winter will trotz des Frühlingsbeginns am Dienstag kein Ende nehmen und auch laut Prognosen ist keine Wetterbesserung in Sicht. Am Dienstag klettern die Höchsttemperaturen auf maximal drei Plusgrade, was seit Beginn der Aufzeichnungen einen der kältesten Starts in diese Jahreszeit bedeutet. Außerdem rücken jetzt Straßenmeistereien und Hausverwaltungen dem Blitzeis und der Rekordkälte mit Unmengen Streusalz und Streusplitt zu Leibe. Zum Leidwesen vieler Autobesitzer und Tierfreunde, denn vor allem unsere Gefährten auf vier Pfoten laufen sich auf den Salzlaken die Pfoten wund!