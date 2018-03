Einbrecher in Wels: Polizei jagt Bande mit Fotos

Die Gauner haben jeweils die Schließzylinder bei den Türen abgedreht und sind so in die Wohnungen gelangt. Vorher haben sie geläutet, um zu sehen, ob jemand daheim ist. Sie waren sich ihrer Sache so sicher, dass sie sogar auf Handschuhe verzichteten. Vier Mal ging alles gut, beim fünften Coup knipste allerdings eine Kamera mit Bewegungsmeldern die Verdächtigen. Wer weiß, wo die abgebildeten Personen sich aufhalten oder ihre Identiät kennt, soll bitte die Polizei Wels (Telefon 059133 47-3333) anrufen. Informationen werden vertraulich behandelt.