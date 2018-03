Die Top-5-Gadgets für den Frühling

Da der April macht was er will und es auch in den übrigen Frühlingsmonaten auch durchaus mal regnen kann - hier ein Gadget für die Tage, an denen es der Wettergott nicht so gut meint. Für jene, die einen Gaming-süchtigen Partner haben, ist es die perfekte Lösung: Massage Me. Dies ist ein Massagen-Interface, das man überzieht. Dann legt oder setzt man sich vor das Computerspiel und der Gamer betätigt die Buttons, die in das Jacket eingearbeitet sind. Während die eine Person also eine Massage erhält, spielt der andere so das Game - dadurch dauert die Massage sicherlich auch länger als sonst.