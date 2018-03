Promikinder erobern das Kino und den Serienhimmel

Er habe hart an seinem Hollywood-Erfolg gearbeitet, stellte Scott Eastwood im Februar im Interview mit dem Entertainmentdienst „Yahoo7 Be“ klar. Es war sein eigenes Verdienst, nicht das seines legendären Vaters Clint Eastwood, erklärte der Promisohn. Selbst für seine ersten kleinen Rollen in den Eastwood-Filmen „Flags of Our Fathers“ und „Gran Torino“ habe er bei seinem Vater vorsprechen müssen. „Ich glaube, er mag mich nicht in seinen Filmen“, witzelte Scott in der Talkshow von Conan O‘Brien. Doch nun geht es längst ohne Daddy. Nach seiner Hauptrolle in dem Liebesfilm „Kein Ort ohne dich“ (2015) und kleineren Auftritten in „Snowden“, „Suicide Squad“ und „Fast & Furious 8“ trumpft Eastwood Jr. nun an der Seite von „Star Wars“-Darsteller John Boyega in dem Actionstreifen „Pacific Rim: Uprising“ auf.