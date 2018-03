Alle wollen einen Bauchnabel wie Bella Hadid!

Nach dem frostigen Winter machen sich aktuell wieder viele Frauen fit für die nächste Bikini-Saison. Doch was tun bei - vermeintlichen - Makeln, die man mit Sport und einer gesunden Ernährung nicht wieder in den Griff bekommt? Da muss eben der Beauty-Doc Händchen anlegen. Der neueste Trend in Sachen Schönheitskorrekturen mag vielleicht skurril klingen, ist für viele Damen in den USA aktuell aber der letzte Schrei. Immerhin haben es die Promi-Schwester Kim und Khloe Kardashian vorgemacht und sich ebenfall ihren Bauchnabel „schön“ operieren lassen.