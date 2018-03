Ankick zum großen Panini-Fieber

Seit Februar laufen die Maschinen in der Produktionsstätte im italienischen Modena auf Hochtouren. Dem Start des Sammelfiebers steht also nichts mehr im Wege – und die heimischen Stickerfans warten gespannt in den Startlöchern. Was den Verantwortlichen bei Panini mehr als bewusst ist. Hermann Paul, Geschäftsführer des für Deutschland und Österreich zuständigen Panini Verlags: „Die Sticker-Sammler in Österreich sind ein Phänomen und diesbezüglich unsere Weltmeister! In keinem anderen Land der Erde werden pro Kopf mehr Panini-Bildchen erworben als in der 8,7-Millionen-Einwohner-Republik. Und das auch noch völlig unabhängig davon, ob das eigene Team für das jeweilige Turnier qualifiziert ist!“