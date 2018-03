Mohamed Salah: Das Riesengeschäft von Liverpool

Immer wieder mit Real Madrid in Verbindung gebracht

Mohamed Salah traf am Wochenende viermal für Liverpool gegen Watford (5:0) und hält in dieser Saison in 41 Spielen bei 32 Toren und 12 Assists. Liverpool will ihn nicht ziehen lassen und das wird sich so schnell nicht ändern. Auch wenn, wie ägyptische Medien berichten, Real Madrid und Co. 100 Millionen für ihn bietet.