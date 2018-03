H&M wirbt mit Winona Ryder

In dem schwungvollen Werbefilm, der in Buenos Aires spielt, hat Winona Ryder einen Kurzauftritt. Sie sieht Schönheiten in H&M-Klamotten auf der Straße tanzen und gesellt sich dazu, klatscht in die Hände und fordert Elizabeth Olsen zum Tänzchen auf. Ryder: „Es ist wunderbar, dass die Kampagne uns Frauen auf eine sehr authentische Art und Weise zeigt. Ich denke, es ist eine wirklich erfrischende und längst überfällige Herangehensweise an Mode. Wir bestärken und bewundern und gegenseitig.“