„Krone“-Gondel krönte tollen Skitag in Kitzbühel

Zwischen Hahnenkamm, Ehrenbachhöhe und Pengelstein zogen die Skifans ihre Schwünge – manche bis hinüber zum Pass Thurn, wohin die spektakuläre 3S-Bahn in bis zu 400 Meter Höhe den Saukasergraben überspannt. Neu: Eine der Panoramagondeln erstrahlt nun im „Krone“-Design! Das musste natürlich gebührend zelebriert werden, denn in Kitzbühel haben sonst nur die Hahnenkamm-Sieger eine eigene Gondel. Also fungierte niemand geringer als Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck als Taufpatin („Das ist meine erste Gondeltaufe“).