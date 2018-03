Raffl bei Philadelphia-Sieg verletzt ausgeschieden

Österreichs Eishockey-Stürmer Michael Raffl ist am Sonntag in der NHL beim 6:3-Heimsieg seiner Philadelphia Flyers gegen die Washington Capitals verletzt ausgeschieden. Der Villacher musste in der 35. Minute mit einer Oberkörperverletzung in die Kabine. Eine Untersuchung am Montag soll Klarheit über den Grad der Verletzung geben.