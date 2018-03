Mehr Wettbewerb drückt Kosten für Haushaltsenergie

„2017 verzeichneten wir die höchsten Wechselzahlen seit der Liberalisierung“, so E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch. Langsam dürfte den Konsumenten das Sparpotenzial, welches ein Wechsel zu einem alternativen Anbieter bietet, bewusstwerden: Bei Strom sind dies mit Neukundenrabatt zwischen 192 Euro in Salzburg und bis zu 320 Euro in Oberösterreich. Noch mehr ist bei Gas drinnen: Hier sind es (mit Einmalrabatt) bis 404 Euro in Tirol und beachtliche 650 Euro in Klagenfurt. Verzichtet man auf Neukundenangebote, sind es immer noch 92 Euro (Tirol) bis 221 Euro (Linz) bei Strom bzw. 127 Euro (Tirol) bis maximal 276 Euro in Oberösterreich bei Gas.