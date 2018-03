Protz-Eltern: Mein Kind kann schon ...

Kommentar von Eltern-Kids-Coach Nina Petz

Meine Tochter (9) hat besonders beim Lesen Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Was ich auch versuche, sie will immer gleich aufhören. Was soll ich tun?



Zuerst gilt es herauszufinden, welche Ursache die Konzentrationsprobleme haben. Sollte es an einer Lernschwäche liegen, empfehle ich eine diagnostische Abklärung durch einen Psychologen. Vielleicht steckt eine Legasthenie dahinter? Hier gibt es mittlerweile zahlreiche sehr gute Programme und Kurse, die Kindern und Eltern helfen, eine Lese- und Rechtschreibschwäche in den Griff zu bekommen. Auch seelische Belastungen wie Mobbing könnten Gründe für Konzentrationsschwierigkeiten sein.



Generell gilt: Mehrere kurze Leseeinheiten mit Pausen sind effizienter, als sich stundenlang durch einen Text zu kämpfen. Wenn Ihre Tochter aufhören möchte, nehmen Sie ihr Bedürfnis ernst. Das bedeutet keinesfalls, dass Sie das Buch augenblicklich fallen lassen müssen. Übernehmen Sie kurzzeitig die Rolle des Vorlesers, legen Sie danach eine Pause ein, um anschließend eine neue Runde zu starten. Achtung: TV, Computer und Handy in den Lesepausen meiden! Nur so kann das kindliche Gehirn das Gelernte adäquat verarbeiten.