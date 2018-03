Betriebe sollen wieder Lehrlinge ausbilden

„Die Misere ist hausgemacht“, sagt ÖGB-Chef Erich Foglar. „Denn heute gibt es um 11.000 Lehrbetriebe weniger als noch vor zehn Jahren!“ Heimische Firmen sollten lieber mehr in die Jugend investieren. Foglar: „Wer Lehrlinge nicht aufnimmt, hat in zehn Jahren keine Facharbeiter.“ Konkret hätten bei uns 22.500 junge Leute gerne einen Lehrplatz in einem Betrieb. Entweder sind sie beim AMS lehrstellensuchend gemeldet, oder sie sind in einer Schulung, oder sie machen die „überbetriebliche Lehrausbildung“. Dem stehen aktuell 4400 offene Lehrstellen in Betrieben gegenüber. AK-Boss Rudi Kaske warnt davor, bei den Überbetrieblichen zu sparen, solange es zu wenig Plätze in Unternehmen gibt.