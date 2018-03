Sechsjähriger verunglückt beim Rodeln schwer

Schwere Verletzungen hat sich ein sechs Jahre alter Bub am Sonntagnachmittag in der Steiermark zugezogen. Das Urlauberkind aus Deutschland war mit seiner Rodel auf einem Hang in die Tiefe gesaust. Bei einer Abfahrt geschah das folgenschwere Unglück: Der Sechsjährige prallte mit voller Wucht gegen eine Mauer und erlitt schwere Verletzungen.