Diese Wasserrutsche ist nichts für schwache Nerven

Sie sieht aus wie ein sich drehender, überdimensionaler bunter Knoten. Als „SlideWheel“ bezeichnen seine deutschen Erbauer die erste rotierende Wasserrutsche der Welt, deren Prototyp seit Kurzem im Chimelong Water Park in der Stadt Guangzhou in der chinesischen Provinz Guangdong steht und am 1. April – kein Scherz – offiziell eröffnet wird.