Südböhmen: Eis, breite Pisten und kleines Budget

Natürlich kann Lipno nad Vltavou am Ufer des Moldaustausees in Südböhmen nicht mit den meisten österreichischen Skigebieten mithalten. Diese Frage stellt sich auch nicht. Vielmehr der Kostenfaktor und der Wunsch, Südböhmen auch einmal anders zu erleben. Denn für Familien mit dem einen oder anderen Skianfänger ist dieser Wintersportort auf der anderen Seite des Böhmerwaldes nahezu perfekt. In der Hauptsaison kostet die Tageskarte für Erwachsene 28–29 Euro (je nach Wechselkurs), 19–20 Euro für ein Kind (bis 15 Jahre), für Jugendliche 24 Euro. Mit der OÖ-Familienkarte gibt es zusätzlichen Rabatt.