Sanktionen gegen Altkanzler Schröder gefordert

Angesichts der jüngsten Sanktionswelle gegen die russische Regierung werden nun auch Strafmaßnahmen gegen Deutschlands Altkanzler Gerhard Schröder ins Spiel gebracht. So bezeichnete das „Wall Street Journal“ am Wochenende den 73-jährigen Deutschen in einem Leitartikel als „Putins Trojanisches Pferd in der EU“ bzw. als „Putins Agent“. Der ukrainische Außenminister Pavlo Klimkin meinte gegenüber der „Bild“-Zeitung: „Es ist wichtig, dass es Sanktionen nicht nur gegen russische Regierungsmitglieder und russische Staatsunternehmen gibt, sondern auch gegen diejenigen, die im Ausland Putins Projekte vorantreiben.“