Der Ski-Held Hirscher fliegt jetzt auf Ski-Urlaub

Wenn das kein (weiteres) Zeichen für die Fortsetzung seiner Karriere ist. Was macht Marcel Hirscher nach Ende der Weltcup-Saison? „Heli-Skiing in Kanada!“ Am Donnerstag fliegt der siebenfache Gesamt-Weltcup-Sieger mit Freundin Laura und ein paar Kumpels für zehn Tage ins Blue River Resort. „Dort gibt es um diese Jahreszeit den besten Pulverschnee. Und ich muss ja meine gute Form nützen.“