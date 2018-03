Cirque du Soleil: Seilakrobat stürzt in den Tod

In einer Tragödie hat eine Show des weltberühmten Cirque du Soleil am Samstagabend in den USA geendet. Bei der Premiere einer neuen Nummer stürzte ein Seilakrobat vor den Augen der Zuschauer in Florida aus mehreren Metern Höhe zu Boden und erlag wenig später seinen schweren Verletzungen. Aufnahmen aus dem Publikum zeigen die dramatischen Sekunden. Zunächst lief die Musik weiter. Aber nach wenigen Augenblicken wurde die Show gestoppt.