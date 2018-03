Pöltl stark - aber Raptors verlieren überraschend

Die Toronto Raptors mit dem Wiener Jakob Pöltl haben am Sonntag in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA ihre sechste Saisonheimniederlage kassiert. Die Kanadier unterlagen Oklahoma City Thunder 125:132, womit ihre Serie von zuvor elf Erfolgen in Serie riss. Die Raptors sind aber weiter das bisher beste Team im Grunddurchgang dieser Saison in der Eastern Conference.