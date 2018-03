Favoriten-Siege für Kapfenberg und Traiskirchen

In den Sonntagspielen der Basketball-Bundesliga der Herren (ABL) haben sich in der 28. Runde die Favoriten daheim durchgesetzt. Tabellenführer Bulls Kapfenberg gewann gegen Schlusslicht UBSC Graz 95:74, die Traiskirchen Lions schoben sich mit einem 102:69 gegen die Fürstenfeld Panthers an den Gmunden Swans vorbei auf Platz zwei. Der Rückstand auf Kapfenberg beträgt sechs Zähler.