Stromschlag durch Föhn: 16-Jähriger verletzt

Am späten Nachmittag kam die Schülergruppe am Sonntag von einem Skitag im Gebiet Hochzillertal in die Jugendherberge zurück. Ein 16-jähriger Jugendlicher wollte sich die Haare trocknen und steckte den Föhn seines Freundes an. Als der Föhn komische Geräusche machte und es verbrannt roch, zog er den Stecker wieder raus. Sein Freund wiederholte den Vorgang. Am defekten Kabel des Föhns entstand ein Kabelbrand, wobei es laut Polizei auch zu einem Funkenflug kam und ein lauter Knall zu hören war. Der Jugendliche stürzte rücklings mit dem Kopf auf den Boden und war kurze Zeit bewusstlos. Weil er erheblich verletzt wurde, musste er mit dem Hubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen werden.