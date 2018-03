Weichenstellung im Mai - aber mit Haas

2016 versuchte der nunmehrige ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel Grödig vorm Bundesliga-Abstieg zu retten. Vergebens. Zwei Jahre später ist das Bild trist. 150 Unentwegte verloren sich zum Westliga-Frühjahrsstart in der Goldbergarena. Es ist das letzte Halbjahr unter halbwegs professionellen Bedingungen mit einer immer noch namhaften Truppe. Vor der Saison war unter anderem Ex-Teamstürmer Wallner (aktuell verletzt) gekommen, um den Aufstieg in die „2. Liga neu“ in Angriff zu nehmen. Manager Haas hat es sich bekanntlich anders überlegt.