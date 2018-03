Verkehrsunfall mit Einsatzfahrzeug

Ein 45-jähriger Einheimischer war am Sonntag Nachmittag mit seinem Pkw auf der Holzhammerstraße in östlicher Richtung unterwegs. Der Mann war im Auftrag der Bau- und Feuerpolizei im Einsatz. Laut Polizei fuhr er einsatzmäßig und hatte an seinem privaten Fahrzeug ein bewilligtes Folgetonhorn, welches eingeschaltet war. Als der 45-Jährige auf eine Kreuzung zu kam, verringerte er seine Geschwindigkeit, fuhr aber trotz rotem Licht und einem wartenden Reisebus in eine Kreuzung ein.