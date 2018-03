Irre: 20-jährige Japanerin gewinnt Indian Wells!

Unfassbare Sensation

Osakas Leistung ist am besten in Zahlen zu illustrieren. Die Asiatin war davor erst einmal im Viertelfinale eines Tour-Turniers gestanden - vor zwei Jahren in Tokio. Für den Turniersieg in Indian Wells kassierte sie 1.000 Weltranglistenpunkte und 1,34 Mio. Dollar (1,09 Mio. Euro), womit sie ihr bisheriges Preisgeldtotal (1,48 Mio. Dollar) beinahe verdoppelte. In der Weltrangliste stößt Osaka vom 44. auf den 22. Platz vor. Sie ist die jüngste Siegerin in Indian Wells seit Ana Ivanovic (SRB) vor zehn Jahren.