Heftig: Die Capitals, der KAC & Salzburg verloren

Salzburg hat auch den zweiten „Matchpuck“ im Viertelfinale der Erste Bank Eishockey Liga ungenutzt gelassen. Am Sonntag verloren die „Bullen“ im fünften Spiel der „Best of seven“-Serie zuhause gegen Dornbirn nach Verlängerung mit 2:3 (1:0,1:1,0:1;0:1). Die Vorarlberger verkürzten mit dem zweiten Sieg in Folge in der Serie auf 2:3 und haben am Dienstag zuhause die Chance auszugleichen.