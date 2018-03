Wiener Derby: Westwien demütigt die Fivers!

Was für ein klarer Derby-Sieg! Das Wiener Derby in der Handball-Liga Austria (HLA) hat am Sonntag mit einem zumindest in dieser Höhe unerwarteten 29:19 (16:8)-Heimsieg von Westwien gegen Fivers WAT Margareten geendet. Die Basis für diesen Erfolg legten die Gastgeber mit einem 5:0-Lauf gleich zu Beginn sowie einer soliden Deckung. Nach einem Plus von acht Toren zur Halbzeit baute Westwien die Führung sogar noch aus.