Chelsea biegt Leicester in der Verlängerung!

Chelsea hat sich am Sonntag ins FA-Cup-Halbfinale gemüht. Die Londoner gewannen ihr Viertelfinalduell bei Leicester am Sonntagabend erst mit 2:1 (1:1, 1:0) nach Verlängerung. Pedro brachte die Mannschaft von Trainer Antonio Conte mit einem Kopfball in der 105. Minute ins Halbfinale, in dem Chelsea auf Southampton trifft.