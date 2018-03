Brisantes Terroristentreffen im Flughafen Wien!

16 Todesopfer, mehr als 130 Verletzte – die Anschlagswelle vergangenen August in Barcelona und Cambrils sorgte für Erschütterung. Als Drahtzieher des Terrors wurde später der Imam Abdelbaki Es Satty identifiziert. Ein in Spanien lebender Marokkaner, der allerdings bereits zwei Tage vor dem Attentat bei einer Explosion in einer geheimen Bomben-Werkstatt in Alcanar getötet worden war.