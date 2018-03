Lawine riss Frau in den Tod

Die 16-köpfige Gruppe aus dem Salzburger Land brach am Sonntag Vormittag laut Polizei vom Staller Sattel im Defreggental zu einer Skitour auf den Hinterbergkofel auf. „Auf der Höhe von 2400 Meter wurde es sehr nebelig und das Gelände zunehmend steiler“, erklärte Erwin Mariacher, Alpiner Einsatzleiter in Lienz. Die Gruppe beschloss daher umzukehren, als sie genau in dem Moment von einer Lawine überrascht wurde.