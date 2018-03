Dovizioso siegt vor Marquez und Routinier Rossi!

In den vergangenen drei Jahren war Dovizioso, vorjähriger WM-Gesamtzweiter, in Katar zweimal Zweiter gewesen. Sein Vorsprung im Ziel auf Marquez betrug 27 tausendstel Sekunden, nachdem der Iberer in der letzten Runde noch kurz in Führung gelegen war. Das letzte Überholmanöver sah aber Dovizioso als Sieger. Für den 39-jährigen Rossi war es zu Beginn seiner insgesamt 23. WM-Saison sein 228. WM-Podestplatz.