Eine Küche mit Feinschliff

Gegenüber einer kleinen Wiese in der historischen Montansiedlung Altböckstein steht ein Gasthaus, das für das Leben von Manuel Oberleitner nachhaltige Bedeutung erlangen sollte: dort spielte er schon als fünfjähriger Knirps Fußball, war Ministrant in der Wallfahrtskirche „Maria zum Guten Rat“ am angrenzenden Hügel und hat im Nebenhaus „Hotel Rader“ Koch gelernt. Nun hat er sich just an jenem Ort, der voller Kindheitserinnerungen steckt, seinen Traum vom Gastronomen erfüllt.