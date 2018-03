Polizei platzte in Drogenparty im Nachtclub

Ein anonymer Hinweis hat in der Nacht auf Samstag Beamte des SPK Villach in einen Nachtclub geführt. Dort platzten die Polizisten in eine Drogenparty. Bei der Geburtstagsfeier des Lokalbesitzers war nicht nur Alkohol geflossen. Bereits am Nachmittag hatten Polizisten in einer Wohnung einen Drogentoten entdeckt.