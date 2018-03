Mutter und dreijährige Tochter bei Brand verletzt

Schreck für eine Familie in Salzburg-Süd. In der Nacht zum Sonntag brach ein Feuer auf dem Balkon der gemeinsamen Wohnung aus. Die Mutter und ihre dreijährige Tochter sind verletzt. Auch in Mittersill gab es einen Brandalarm – bei der Pinzgau Milch. Auslöser dürfte hier ein technischer Defekt gewesen sein. Angestellte bekämpften die Flammen bis die Freiwillige Feuerwehr kam.