20-jähriger BMW-Lenker bedrohte Welser Polizisten

Streifenpolizisten sahen um 4.48 Uhr früh, wie ein Pkw in der Dr. Salzmann-Straße in Wels beim Einbiegen den Randstein touchierte. Daraufhin hielten die Ordnungshüter den Lenker, einen 20-jährigen Welser, an, machten eine Lenker-und Fahrzeugkontrolle. Der Bursch verweigerte jede Mitwirkung an der Amtshandlung, wirkte sichtlich beeinträchtigt und roch deutlich nach Alkohol. Als ein Beamter eine Kennzeichenfahndungsanfrage veranlasste, flüchtet der Jung-Lenker zu Fuß Richtung Stadtplatz.