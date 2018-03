Sohn (26) starb bei Autounfall vor Elternhaus

Er hätte am 17. April Geburtstag gehabt . . .

„Er hatte so viele Pläne, wollte neben uns ein Haus bauen, hätte am 17. April Geburtstag gehabt.“ Thomas‘ Mutter kann den Verlust noch nicht richtig realisieren. Für die Familie ist es der nächste Schicksalsschlag: Ein Kind war 1990 im Alter von fünf Jahren an einer Herzkrankheit verstorben, einem weiteren Sohn (22) rettete eine Herztransplantation das Leben.