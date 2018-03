Nur Pakete, aber keine Briefe bis zur Haustür

Was die Bewohner aber auf die Palme bringt, ist, dass es etwa in den benachbarten Gassen sehr wohl eine Hauszustellung gibt. Dabei ist die Struktur beider Siedlungen sehr ähnlich. Anfragen und Beschwerden bei der Post blieben erfolglos. In einem Antwortschreiben des gelben Fuchses heißt es, dass in dünn besiedelten Gebieten ausschließlich in Sammelbriefkästen zugestellt werde.