„Erzähl mir, was beschäftigt dich?“

Hilfsangebote von überall

Die Antwort auf die Frage posten die beiden Künstler samt Foto, aber ohne Namen auf der Facebook-Seite „Humans of Innsbruck“ – und jetzt kommt der aufregende Teil: „Es entstehen so viele interessante Diskussionen unter den Bildern. Menschen fangen plötzlich an miteinander zu sprechen.“ So etwa bei einem Posting über eine junge obdachlose Frau. „Wir haben das Bild gepostet und kurze Zeit später sind die Kommentare quasi explodiert“, erzählt Nikolina. „Hilfsangebote kamen von überall her. Von Job- bis Wohnungsangeboten war alles dabei.“