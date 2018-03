Ihre Entscheidung: Eine gute oder schlechte Welt?

„Die wichtigste Entscheidung, die wir treffen, ist, ob wir glauben, in einem freundlichen oder feindlichen Universum zu leben“, sagte Albert Einstein. Leben wir in einer guten oder in einer schlechten Welt? Es liegt nicht an der Welt, sondern es liegt an uns, das zu entscheiden. Jeden einzelnen Tag und in jedem einzelnen Moment treffen wir diese Entscheidung.