Buch enthüllt das Leben von Stalins Todesengel

Pavlichenko arbeitete nach der Scheidung in einer Fabrik und schloss sich der Vereinigung Junger Kommunisten an – dort lernte sie den Umgang mit Waffen. Ihr Trainer war beeindruckt, was die Treffsicherheit der jungen Frau betraf und lobte sie: „Für einen Beginner ist das großartig, du hast offensichtlich Talent.“ Pavlichenko besuchte sogar eine Eliteschule für Scharfschützen.