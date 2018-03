Da müssen wir durch: Noch fünf Tage Eiseskälte!

Sonne zu Wochenbeginn ein seltener Gast

Wie auch schon am Wochenende ist die Sonne zu Wochenbeginn eher ein selten gesehener Gast am Himmel, nur im Norden und Osten zeigt sie sich zwischendurch. Im Westen und Süden hingegen bleibt es dicht bewölkt und es schneit anhaltend, auch bis in tiefe Lagen. Die Frühtemperaturen liegen zwischen frostigen minus elf und plus ein Grad, die Tageshöchsttemperaturen zwischen minus drei und plus fünf Grad.