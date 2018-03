Hirscher-Zukunft: Nach Rekordsaison alles möglich

„Kältestes Finale der Geschichte“

An das Finale in Aare nach der besten Saison seiner Karriere mit 13 Siegen im Weltcup, drei Kugelgewinnen sowie zwei Olympia-Goldmedaillen wird er sich aber auch aus anderen Gründen immer erinnern. „Das war wohl das kälteste Finale in der Geschichte.“ Wegen starken Windes und Schneefalls musste sogar der Slalom am Sonntag abgesagt werden, Hirscher stand als Disziplinsieger aber bereits fest. Insgesamt hält er nun bei 17 Kugeln, sieben großen, sowie je 5 kleinen für Slalom und Riesentorlauf.