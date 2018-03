Alte Wirtshauskultur lebt neu auf

„Das waren noch Zeiten“, sagt Laufke, als er von anno dazumal erzählt. „Schweine und Kühe wurden im Ganzen angeliefert, Wild sogar im Fell. Die Blut- und die Leberwürste meiner Großmutter waren in Graz berühmt. So wie ihre Beeren-Bowle. Gekocht wurde auf einem Kohleherd.“ Nachsatz: „Das tut sich alles keiner mehr an heutzutage.“