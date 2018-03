Hauser mit toller Aufholjagd in der Verfolgung

Olympiasiegerin Darja Domratschewa hat am Sonntag in der Biathlon-Weltcupverfolgung in Oslo ihren vierten Saisonsieg gefeiert. Die Weißrussin setzte sich mit zwei Strafrunden vor Sprintsiegerin Anastasiya Kuzmina (+9,2 Sek./4 Schießfehler) und Susan Dunklee (29,5/2) aus den USA durch. Lisa Hauser verbesserte sich mit nur einem Fehlschuss beim ersten Liegendschießen vom 32. auf den 15. Rang.