„WK, AK, ÖGB - wir sitzen im selben Boot“

Und da wären wir auch schon beim wichtigsten Thema. „Gute Mitarbeiter sind die Juwelen der Zukunft“, ist Hackl überzeugt. Er appelliert in diesem Zusammenhang an die Sozialpartner AK und ÖGB: „Wir sitzen hier im selben Boot. Uns liegt das Wohl der Mitarbeiter mindestens genau so am Herzen“, sagt Hackl. Er möchte daher zusammen mit AK und ÖGB eine Umfrage unter den Mitarbeitern starten. „Die wissen nämlich selbst am besten, was sie wollen und was nicht“, spielt Hackl unter anderem auf eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten an.