Stadlober zum Abschluss 14. - im Gesamtweltcup 8.

Langläuferin Teresa Stadlober hat zum Saisonabschluss in Falun Rang 14 belegt. In der Weltcup-Gesamtwertung schaffte sie als Achte ihr bisher bestes Ergebnis. Die am Sonntag als Zwölfte in die 10-km-Skating-Verfolgung gestartete Salzburgerin musste im Gesamtklassement die im Jagdrennen siegreiche Marit Björgen, Sadie Bjornsen und Charlotte Kalla noch vorbeilassen.