Kleine Kristallkugel für Riegler/Promegger

Für Österreichs Alpin-Snowboarder hat es nach dem letzten Rennen der Saison noch eine kleine Kristallkugel gegeben. Im Team-Mixed-Bewerb in Winterberg ging der Sieg am Sonntag an die Südtiroler Nadya Ochner und Roland Fischnaller, dahinter landeten die Paarungen Claudia Riegler/Andreas Prommegger sowie Julia Dujmovits/Sebastian Kisslinger. Riegler und Prommegger gewannen damit die Teamwertung.