Federer mit Rekordstart - nun wartet Del Potro

Tennisstar Roger Federer hat am Samstag auch sein 17. Saisonspiel gewonnen und sich in Indian Wells mit einem 5:7,6:4,6:4-Erfolg über den Kroaten Borna Coric für das Finale von Indian Wells qualifiziert. Dort wartet am Sonntag Juan Martin Del Potro, der sich gegen den Kanadier Milos Raonic 6:2,6:3 durchsetzte und damit Dominic Thiem in der Weltrangliste an die siebente Stelle verdrängen wird.